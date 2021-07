OM. Cristian Pavon à Marseille, c'est bouillant !

Dans : OM.

Plusieurs médias argentins confirment ces dernières heures que Cristian Pavon est désormais proche de rejoindre l'Olympique de Marseille. L'attaquant argentin pourrait jouer mardi son dernier match avec Boca Juniors avant de signer à l'OM.

L’Olympique de Marseille a encore enchaîné les signatures cette semaine, et même si le rythme imposé par Pablo Longoria va ralentir un peu puisque l’OM doit désormais vendre, le président du club phocéen a encore des dossiers chauds à boucler. Le premier concerne Pol Lirola, que la Fiorentina ne veut pas lâcher pour moins de 12 millions d’euros, et le deuxième semble être celui qui fait de Cristian Pavon, l’attaquant argentin de 25 ans, le futur renfort offensif exigé par Jorge Sampaoli. Ce samedi, plusieurs médias argentins, et notamment TyC Sports et Pagina 12, affirment que le départ du joueur de Boca Juniors est quasiment acquis. Le club argentin ayant été tenu en échec 0-0 à domicile en match aller des 8es de finale de la Copa Libertadores, Cristian Pavon pourrait jouer sa dernière rencontre avec son club lors de la rencontre retour au Brésil mardi soir contre l’Atlético Mineirao, si Boca Juniors se fait éliminer.

Pour l’instant, l’offre de l’Olympique de Marseille porte sur un prêt avec une option d’achat à 5,5 millions d’euros, cependant les dirigeants argentins souhaitent toujours que cette option soit obligatoire, même si cette position ne semble pas ferme. L’OM a proposé d’inclure Dario Benedetto dans le deal, mais l’attaquant, auteur d’un doublé jeudi soir en amical, n’a pas validé cette option, estimant avoir un avenir en Europe. Et cela même si pour l’instant Pablo Longoria ne lui a pas trouvé un club à son goût, Pipa Benedetto ayant un salaire musclé. De son côté, Cristian Pavon est favorable à un transfert vers Marseille, même si pour rejoindre l’effectif de Jorge Sampaoli l’attaquant argentin devra obtenir l’autorisation de quitter son pays. Le joueur de Boca Juniors fait en effet l’objet d’une action en justice de la part de sa compagne qui l’a accusé de violences domestiques.