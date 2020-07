OM : Coup de théâtre, Boudjellal annonce son arrivée à Toulon

Dans : OM.

Impliqué dans le projet de rachat de l’Olympique de Marseille par Mohamed Ajroudi, Mourad Boudjellal s’apprête à devenir le patron… du Sporting Club de Toulon.

La situation est ubuesque. Candidat au rachat de l’OM aux côtés de nombreux investisseurs, Mourad Boudjellal va prendre la direction des opérations du club de football de Toulon. Mais si l’éventuelle offre soumise par Mohamed Ajroudi était acceptée par Frank McCourt, l’entrepreneur de 60 ans deviendrait alors le président de l’Olympique de Marseille. La situation est plus floue que jamais, d’autant plus que dans une interview accordée ce jeudi matin à Var Azur, Mourad Boudjellal a clairement fait savoir qu’il lui serait très difficile de quitter Toulon, même pour un club de la dimension de Marseille…

« Je vais arriver au Sporting Club de Toulon. J’ai un engagement avec Toulon, j’ai répété que je veux que ce club monte en Ligue 1. Pour moi, c’est un chemin en deux étapes. Nous allons nous occuper de la première étape. Et puis, nous allons voir ce qui va se passer dans les six prochains mois. C’est certain que si je vais à l’OM et que Toulon monte en Ligue 2, il y a aura un véritable choix à faire. Je ne sais pas quel choix je ferais car j’ai 60 ans de vie à Toulon et j’en aurais deux ou trois ailleurs, ça dépendra le temps que Toulon mettra à monter. Je ne sais pas ce que je vais vivre… Que voulez-vous que je vous dise ? Moi, mes enfants sont nés à Toulon... » a indiqué Mourad Boudjellal, visiblement très ému au moment d’évoquer Toulon, ses enfants et l’attachement viscérale qu’il porte à cette ville. Des propos qui ne manqueront pas d’interpeller les Toulonnais, les Marseillais et plus globalement tous les observateurs de ce bouillant dossier de la vente de l’OM.