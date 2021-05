OM : Concentré sur Gerson, Longoria se fait griller pour Adli

Dans : OM.

Pablo Longoria ne pourra pas recruter tout le monde, et des choix vont devoir être faits au mercato. Amine Adli se dirige ainsi vers le Milan AC, qui a fait une belle offre à Toulouse.

Très tourné vers les jeunes espoirs du football qu’il aimerait faire exploser sous le maillot de l’OM, Pablo Longoria n’est pas un spécialiste du scouting pour rien. Mais le nouveau président de l’Olympique de Marseille n’est bien souvent pas le seul sur les bonnes opportunités, les nouvelles sur les bons coups à faire allant vite dans le monde du football. C’est notamment le cas d’Amine Adli, révélation de la saison en Ligue 2, dont il a été récemment élu meilleur joueur. Alors, à l’heure où le Toulouse FC va se battre pour tenter de monter via les play-offs puis les barrages en Ligue 1, la concurrence fait rage. Et selon Calcio Mercato, elle pourrait même être fatale à l’OM, qui suit le milieu offensif depuis de longs mois. Le premier intérêt concret remonte en effet au mois de janvier dernier, et il n’a cessé de se confirmer depuis. Un accord avec Amine Adli aurait même été trouvé, signe que le pressing marseillais n’a pas laissé indifférent le joueur auteur de 8 buts et 7 passes décisives cette saison.

Mais rien n’est signé, et l’accord entre les deux clubs est encore loin. Une situation qui profite au Bayer Leverkusen, mais surtout au Milan AC. Très ambitieux en vue de cet été, le club lombard a débarqué dans ce dossier avec une belle offre, et une vitrine en Ligue des Champions, ce que ne peut pas offrir l’OM. Paolo Maldini a ainsi posé 10 ME sur la table pour convaincre le TFC de lâcher sa pépite, ce qui pourrait bien suffire. Reste à savoir si Pablo Longoria va s’aligner sur cette offre, lui qui est déjà de miser très gros sur Gerson, qui pourrait coûter plus de 25 ME. Même si l’OM semble avoir le feu vert de Frank McCourt pour dépenser cet été afin de renforcer l’équipe, les transferts à plus de 10 ME ne pourront clairement pas s’enchainer facilement, et le nouveau président du club provençal va devoir faire des miracles pour atteindre toutes ses cibles.