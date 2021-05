Mercato : Gerson, un duel OM-OL éclate au grand jour

Dans : OM, OL.

A la recherche d’un milieu de terrain au mercato, l’OM a jeté son dévolu sur Gerson, priorité absolue de Jorge Sampaoli cet été. Mais l'OL est également entré dans la danse.

Les négociations sont intenses entre l’Olympique de Marseille et Flamengo depuis près d’une semaine. Chaque jour, la presse brésilienne se fait l’écho de l’avancée des discussions entre Pablo Longoria et ses homologues de Flamengo. A en croire les dernières indiscrétions, Marseille est prêt à monter jusqu’à 25 ME hors bonus pour Gerson, ce qui représente déjà une coquette somme pour un club de la dimension de l’OM. Mais Flamengo a bien conscience de tenir un diamant entre ses mains et ne souhaite pas le brader. C’est ainsi que le club sud-américain réclamerait 30 ME hors bonus et un énorme pourcentage à la revente, de plus de 10 %.

Des exigences colossales sur lesquelles Marseille ne s’est pas aligné pour le moment. Dans les heures à venir, Pablo Longoria pourrait d’ailleurs déchanter puisque l’insider Pedro Almeida nous apprend que l’Olympique Lyonnais, dont l’intérêt pour Gerson avait été révélé il y a deux semaines, est encore dans la course pour recruter le milieu défensif de 24 ans. Et visiblement, Juninho et Jean-Michel Aulas sont prêts à casser, eux aussi, leur tirelire pour Gerson. La preuve, une offre à hauteur de 30 ME + 5 ME de bonus serait en préparation de la part de l’OL pour recruter le taulier de Flamengo, qui disputera les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Marseille a cependant un avantage sur Lyon dans ce dossier : le nombre de places de joueurs extra-communautaires à disposition. Avec le recrutement du latéral gauche Henrique (27 ans), Lyon n’aura plus la possibilité de recruter un joueur sud-américain. Les Gones devront donc attendre de se séparer de Marcelo, de Thiago Mendes ou d’un autre élément extra-communautaire avant de pouvoir ficeler la venue de Gerson.