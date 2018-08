OM : Comment Garcia pourrait se passer d'un joueur comme Mitroglou ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Annoncé tout proche de la Turquie samedi, Kostas Mitroglou devrait (sauf retournement de situation) poursuivre sa carrière à l’OM.

Sur Twitter, l’international grec a d’ailleurs clarifié son avenir en expliquant qu’il s’agissait simplement de « rumeurs » et qu’il était motivé à l’idée de briller sous le maillot phocéen. Ces dernières heures, c’est son entourage qui est monté au front pour clamer haut et fort que le Grec de 30 ans allait rester à l’OM, malgré les rumeurs et malgré la possible arrivée de Mario Balotelli.

« Bien sûr il va rester. Pour faire une grande saison, le coach Rudi Garcia a besoin de tops joueurs et Kostas Mitroglou en fait partie » a confié un membre de l’entourage de l’attaquant de l’Olympique de Marseille au journal L’Equipe. Néanmoins, il sera intéressant d’observer si des clubs se manifestent pour obtenir le renfort du joueur dans les prochaines semaines. Car en cas d’offre conséquente, l’OM pourrait céder. A une condition : que le dossier Mario Balotelli se soit (enfin) décanté, ce qui n’est pas encore certain à l’heure actuelle.