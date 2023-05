L'agent d'Alexis Sanchez est à Marseille, l'OM va gagner !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur de 14 buts Ligue 1, Alexis Sanchez est sans conteste le joueur de la saison du côté de l’OM.

Recrue phare du mercato estival en juillet dernier, Alexis Sanchez rejoignait l’Olympique de Marseille dans le cadre d’une signature pour zéro euro après la résiliation de son contrat à l’Inter Milan. Les doutes étaient nombreux autour de l’international chilien, en manque de temps de jeu depuis plusieurs saisons. Rapidement, Alexis Sanchez a prouvé en Ligue 1 qu’il était un joueur à part. Buteur mais surtout leader pour son équipe, l’ex-attaquant d’Arsenal et de Manchester United a fait l’unanimité en quelques semaines en Provence.

Encore buteur dimanche soir contre Angers, il est un joueur indispensable pour Igor Tudor, qui souhaite bien sûr le voir prolonger alors qu’El Nino Maravilla est en fin de contrat au mois de juin. L’été dernier, le n°70 de l’OM s’était engagé pour un an plus une en option. Des discussions sont déjà en cours entre Pablo Longoria et l’entourage d’Alexis Sanchez, alors que le podium est maintenant sécurisé grâce à la victoire marseillaise face à Angers, couplée au match nul entre l’AS Monaco et Lille dimanche après-midi.

Alexis Sanchez vers une prolongation à l'OM ?

A en croire le journaliste Thibaud Vézirian, l’agent d’Alexis Sanchez est en ce moment à Marseille afin de discuter d’une prolongation avec le président olympien Pablo Longoria. Un très bon signe ? « L’entourage de Sanchez penche réellement vers une prolongation. Cette semaine sera donc décisive » estime l’insider. Une excellente nouvelle pour l’Olympique de Marseille, dont le secteur offensif sera déjà bien armé dans l’optique de la saison prochaine en cas de prolongation d’Alexis Sanchez avec également Vitinha, Cengiz Ünder, Ruslan Malinovskyi, Amine Harit, Azzedine Ounahi… et peut-être Dimitri Payet. Le meneur de jeu de 36 ans, qui a brillé face à Angers dimanche, devra lui aussi trancher la question de son avenir dans les prochains jours alors qu’il a encore un an de contrat avec l’OM et qu’une reconversion au sein du club phocéen l’attends.