OM : Mitroglou dément son départ, il veut toujours briller à l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Du côté de la Turquie on était affirmatif ce samedi matin, Kostas Mitroglou allait rejoindre le Besiktas, un accord ayant été trouvé entre le club stambouliote et l'OM pour la venue de l'attaquant grec sous forme de prêt. Selon les médias locaux, ll s'agissait pour le Besiktas de compenser le possible départ d'Alvaro Negredo pour l'AS Monaco.

Mais via Twitter, Kostas Mitroglou a tenu à faire savoir qu'il était toujours à l'Olympique de Marseille et qu'il avait bien l'intention d'y rester afin de faire mieux que la saison passée. Un démenti clair et net. « Merci à tous pour votre intérêt et vos messages sympas ! Normalement, je ne me donne pas la peine de commenter les rumeurs et les scénarios sans fondement. La seule chose qui me préoccupe actuellement, c'est de gagner à Nîmes et de réaliser une meilleure saison cette année que la précédente! Forza OM! », a lancé l'attaquant international grec de l'Olympique de Marseille, mettant ainsi un terme aux supputations sur son avenir à l'OM d'ici la fin du mercato estival. Besiktas sait au moins à quoi s'en tenir si Alvaro Negredo s'en va pour signer à Monaco...