OM ‍: Ciao Pol Lirola, il a compris le message

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Prêté la saison passée à Elche en Liga, Pol Lirola n'est pas parvenu à se relancer. Le défenseur espagnol est conscient que la route est barrée à l'Olympique de Marseille et souhaite au plus vite quitter le club.

Pas dans les plans d'Igor Tudor, Pol Lirola a été prêté à Elche afin de se relancer. Un prêt qui n'a pas été concluant puisque Elche a terminé bon dernier du championnat espagnol et est descendu en Liga B. De plus, le joueur de 25 ans n'a disputé que 13 matchs pour un but inscrit. L'Espagnol, lié à Marseille jusqu'en juin 2026 est de retour à la Commanderie et va vraisemblablement participer à la pré-saison marseillaise. Pourtant, tout porte à croire que Pol Lirola n'entre pas du tout dans les plans de l'OM, ni même dans ceux du nouvel entraîneur Marcelino. Selon les informations de Tutto Mercato Web, le joueur sait qu'il est indésirable à l'OM et a fini par le comprendre et veut désormais quitter Marseille cet été.

Pol Lirola rêve de quitter l'OM et d'un retour en Serie A

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pol Lirola (@pollirola)

Le média italien affirme que Pol Lirola aimerait revenir en Serie A. Formé à la Juventus de Turin, l'ancien joueur de Sassuolo et de la Fiorentina aime particulièrement le championnat italien. L'international catalan (1 sélection) a disputé 128 matchs en Italie et rêve d'un retour dans le seul championnat où il a réellement excellé pour le moment dans sa carrière. Pablo Longoria va devoir trouver le moyen de bien vendre un joueur qui a été acheté pour 13 millions d'euros en 2021 et qui en vaut aujourd'hui seulement 2 millions si l'on en croit la valorisation de Transfermarkt. Le latéral droit milite pour un retour en Serie A et oblige l'OM à se démener pour lui trouver une porte de sortie qui sera intéressante autant d'un point de vue économie pour le club, que sportif pour le joueur.