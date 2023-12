OM ‍: Cette vente en Arabie Saoudite a fait rêver Longoria tout l’été

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’été dernier, un transfert en Arabie Saoudite a été évoqué pour Chancel Mbemba. Mais l’ancien capitaine du FC Porto est finalement resté à l’OM.

Taulier de l’Olympique de Marseille version Igor Tudor lors de la première partie de saison avant d’être relégué sur le banc, Chancel Mbemba a retrouvé son costume de titulaire indiscutable sous les ordres de Gennaro Gattuso. Auteur d’une belle saison 2023-2024 pour l’instant, l’ex-défenseur du FC Porto aurait néanmoins pu quitter l’OM il y a six mois. Et pour cause, La Provence a confirmé ce week-end que Pablo Longoria a reçu une offre « défiant toute concurrence » en provenance de l’Arabie Saoudite pour l’international congolais lors du mercato estival.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mbemba (@chancel22)

Une proposition qui a fait de l’œil aux dirigeants phocéens, bien conscients qu’une telle proposition ne se représenterait pas pour un joueur de cet âge. Mais du côté de Chancel Mbemba, la réflexion a été rapide. En moins d’une journée, le roc de l’Olympique de Marseille a pris la décision de rester dans un club au sein duquel il veut « laisser une trace ». Pour l’insider Bastien Cordoleani, l’état-major phocéen a bien tenté le tout pour le tout afin de vendre Chancel Mbemba en Arabie Saoudite.

L'OM a tenté de vendre Mbemba en Arabie Saoudite

« L’OM voulait vraiment le vendre c'est pourquoi la préparation a été compliqué avec chancel Chose qu'on vous avait partagé avec @MarwanBelkacem » a publié l’insider sur son compte X. Marseille avait donc l’occasion de réaliser une très belle affaire sur le plan financier avec un transfert sans doute supérieur à 10 millions d’euros pour Chancel Mbemba, lequel a rejoint le club pour zéro euro il y a un an et demi. Mais pour le défenseur olympien, il n’était pas question de partir après une seule saison. Chose que les dirigeants de l’OM doivent apprécier, d’autant plus que Mbemba est très performant depuis le début du championnat et encore plus depuis le passage dans une défense à trois axiaux, dans laquelle Chancel Mbemba est comme un poisson dans l’eau.