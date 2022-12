OM : Longoria rame, son rêve marocain s’effondre

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’une Coupe du monde exceptionnelle avec le Maroc, Sofyan Amrabat a tapé dans l’œil de Pablo Longoria.

Positionné dans un rôle de milieu défensif, le joueur de la Fiorentina s’est imposé comme l’une des révélations de cette Coupe du monde au Maroc. Taulier de l’équipe de Walid Regragui pendant le Mondial, Sofyan Amrabat a tapé dans l’œil de Pablo Longoria dans l’optique du prochain mercato estival. Le président de l’OM rêve de ramener l’international marocain à Marseille mais selon les informations de Foot Mercato, cela va rapidement devenir impossible. Et pour cause, les prestations d’Amrabat n’ont échappé à personne et évidemment pas aux dirigeants de la Fiorentina, qui ont revu leurs prétentions à la hausse pour un éventuel transfert de leur joueur, sous contrat jusqu’en juin 2024. C’est ainsi que selon les informations du média spécialisé, la Fiorentina réclame désormais la coquette somme de 40 millions d’euros pour laisser filer le taulier de la sélection marocaine.

Amrabat c'est 40 ME, l'OM hors course

A ce prix, nul doute que Pablo Longoria va lâcher les armes et rapidement passer à un autre dossier alors que le président de l’OM avait flashé sur Sofyan Amrabat. Le n°4 du Maroc n’est cependant plus accessible pour les finances olympiennes. Dans le même temps, les plus grands clubs européens s’intéressent au joueur selon Nicolo Schira. En effet, le journaliste italien dévoile sur son compte Twitter que Tottenham et l’Atlético de Madrid ont manifesté leur intérêt auprès de la Viola pour Sofyan Amrabat. Mais à ce stade des négociations, c’est Liverpool qui est le club le plus intéressé par le milieu défensif de la sélection marocaine. Autant dire que pour l’Olympique de Marseille, qui cherche également à se renforcer au poste de milieu offensif pour compenser la blessure au genou d’Amine Harit, les carottes sont cuites dans le dossier Sofyan Amrabat. Pablo Longoria aura au moins pris la température et peut donc passer à autre chose sans regret.