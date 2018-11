OM : Cette fois, Mitroglou est définitivement au trou

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Ça commence clairement à sentir le roussi pour Kóstas Mítroglou du côté de l'Olympique de Marseille... Ce dimanche soir, lors de la belle victoire phocéenne à Amiens (3-1), l'international grec n'a pas quitté le banc de touche, quinze jours après son match catastrophique contre Dijon.

Alors que Rudi Garcia avait décidé de titulariser Clinton Njie, l'entraîneur marseillais a ensuite préféré faire rentrer Valère Germain à la 65e minute de jeu plutôt que Mitroglou afin de forcer la différence. Un choix fort qui prouve que l'ancien de Benfica, recruté pour 15 ME durant l'été 2017, n'est plus que le remplaçant du remplaçant à l'OM. Et comme Florian Thauvin a confirmé son nouveau statut de « grand attaquant » en inscrivant un triplé salvateur, Mitroglou prend peu à peu la direction de la sortie en vue du prochain mercato hivernal...

5' Germain et Mitroglou de nouveau sur le banc ce soir... #ASCOM pic.twitter.com/BfkDM1NDL7 — Le Phocéen (@lephoceen) 25 novembre 2018