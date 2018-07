OM : Cet indésirable supplie l'OM de ne pas le sacrifier

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Titulaire lors du dernier match amical de l’Olympique de Marseille contre Villarreal, Tomas Hubocan pourrait bien débuter la saison dans la peau d’un titulaire. Et pour cause, Adil Rami et Caleta-Car reviendront tout juste de vacance tandis que le calendrier de reprise de Boubacar Kamara, qui dispute actuellement l’Euro U19, est encore flou. Néanmoins, le Slovaque a été placé sur la liste des transferts par le club olympien, Rudi Garcia ne comptant pas sur lui à long terme.

Interrogé par le média local La Marseillaise, l’ancien joueur du Dynamo Kiev a tout de même confié qu’il se verrait bien continuer l’aventure dans la cité phocéenne… « J'ai fait une bonne saison l’an dernier. J'étais régulièrement titulaire et je pense que j'ai répondu aux attentes de l'entraîneur. Mon avenir ? J'ai un contrat, je le respecte. Mais franchement, je ne sais pas quoi penser. Je n'ai aucune idée de ce que sera mon avenir. A l'OM ou ailleurs ! J'aimerais rester car il se prépare quelque chose de bien ici. Mais c'est l'entraîneur qui décide » a confié Thomas Hubocan, qui, au contraire de Matheus Doria, n’a pas encore trouvé de porte de sortie. Pour rappel, celui qui était prêté à Trabzonspor la saison dernière est en fin de contrat en juin 2019.