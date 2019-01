OM : Cet homme de l’ombre rayé de la carte par McCourt

Dans : OM, Ligue 1.

Propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis désormais plus de deux ans, Frank McCourt a pu bénéficier de quelques appuis pour s’emparer de l’un des clubs français les plus prestigieux.

Pour son arrivée fracassante dans le paysage médiatique français, l’homme d’affaires américain a pu compter sur un intermédiaire de choix en la personne de Didier Poulmaire. Avocat et conseiller dans le monde du football notamment, l’ancien représentant de Yoann Gourcuff a facilité le changement de propriétaire et en avait été récompensé par un siège au sein du conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille. Une place qui n’est plus la sienne désormais, alors que ses liens avec l’OM se sont progressivement dissipés. Pourtant la rumeur récente d’un changement de présidence permettant à Didier Poulmaire de remplacer Jacques-Henri Eyraud a remis un peu d’huile sur le feu. Rapidement éteint par Frank McCourt himself dans La Provence.

« Il nous a beaucoup aidés au moment de l'achat. C'était sa mission. Il a fait son job. Il n'a pas eu de rôle ensuite, il n'en a pas aujourd'hui et n'en aura pas non plus à l'avenir », a prévenu l’Américain, qui n’a pas donné suite au projet porté par Poulmaire de donner plus de pouvoir aux supporters-socios au sein du club phocéen. Un projet clairement tombé à l'eau vue la tendance actuelle...