OM : Cet atout du PSG dont Zubizarreta est très jaloux

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Dimanche soir, l’OM n’a pas réalisé un grand match sur la pelouse du Stade Vélodrome face au FC Nantes.

Une pelouse en mauvais état, suite à la rencontre France-Italie (rugby) et à la pluie qui s’est abattue sur la région. Mais plus globalement, le terrain du Stade Vélodrome est rarement un billard. Un vrai problème selon Andoni Zubizarreta, directeur sportif de l’OM. Présent sur SFR Sport, l’Espagnol a expliqué qu’il regrettait que les joueurs techniques comme Thauvin ou Payet ne pouvaient pas exprimer pleinement leur potentiel à cause de ce terrain capricieux. Et il ne s’en cache pas, « Zubi » est jaloux de la pelouse magnifique du Parc des Princes.

« Quand il y a une bonne pelouse, on peut développer son jeu et jouer vite. Là, on se trouve dans un cas complètement différent. Elle n'est pas à la hauteur d'un grand club. Je suis sûr que toutes les équipes qui viennent jouer contre nous au Vélodrome préfèrent justement qu'on ait un gazon en mauvais état. Normalement, ces problèmes-là, on les rencontre à l'extérieur. Ce n'est pas normal de disputer un match de Ligue 1 sur un tel terrain » a-t-il expliqué avant de comparer la pelouse du Stade Vélodrome avec celle du Parc des Princes.

« Quand tu vois la pelouse du Parc des Princes... Tu peux jouer en moins de touches, éliminer plus facilement les adversaires, aller rapidement vers l'avant. À Barcelone, on voulait toujours une herbe courte, pour que le ballon aille vite. On demande juste de pouvoir bien jouer au football. En plus, là, c'est dangereux. Et pas seulement pour les joueurs de l'OM ». De son côté, Jacques-Henri Eyraud négocie depuis plusieurs mois avec Arema pour l’exploitation du Stade. Ce qui changerait évidemment tout pour la pelouse du Stade Vélodrome…