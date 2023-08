OM ‍: Cengiz Ünder à la porte, cette fois c’est la bonne

Non retenu par l’Olympique de Marseille, Cengiz Ünder va bien quitter le club phocéen cet été. L’ailier turc évoluera cette saison sous les couleurs de Fenerbahçe qui a trouvé un accord sur le montant de son transfert.

Contraint de rééquilibrer les comptes après son gros recrutement, l’Olympique de Marseille va pousser des joueurs vers la sortie. Plusieurs éléments non désirés sont régulièrement cités parmi les possibles partants, à commencer par Ruslan Malinovskyi. « C’est un joueur sur lequel on ne compte pas et qui ne sera pas retenu », a lâché l’entraîneur Marcelino, qui a également évoqué l’absence de Cengiz Ünder à l’entraînement ce vendredi. « Il ne s’est pas entraîné en raison d’un pépin physique », a simplement expliqué le coach espagnol en conférence de presse.

Cengiz Ünder to Fenerbahçe, here we go! Agreement reached with OM on a permanent transfer — deal now being completed 🚨🟡🔵 #Fener #OM



Ünder, prepared to travel for medical tests soon. Follows Fred as new signing for Fener. pic.twitter.com/dyig7zK8eX