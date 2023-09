OM ‍: Ce transfert à 8 ME, Longoria compte les minutes

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria a ouvertement évoqué une arrivée, ou plutôt un retour, au prochain mercato. Mais l'OM espère vendre Luis Henrique, dans un dossier complexe avec Botafogo.

Pablo Longoria ne chôme pas en période de mercato. S’il est plutôt spécialiste des achats et des trouvailles, il doit aussi gérer le lot des indésirables. Dans ses premières années de présidence, le dirigeant de l’Olympique de Marseille a tenté de limiter la casse avec les achats effectués par ses prédécesseurs. Le dossier Kevin Strootman l’a longtemps dérangé, et c’est aussi le cas pour Luis Henrique. L’ailier brésilien n’a jamais réussi à s’imposer en France, et il a été renvoyé au Brésil, à son ancien club, sous la forme d’un prêt en 2022. Son retour en France pourrait avoir lieu cet hiver, à l’issue de son prêt au sein du club de Rio de Janeiro. Mais les conditions de l’option d’achat à 8 millions d’euros se joueront à la minute près.

C’est ce qu’a confirmé Pablo Longoria directement. « L’autre arrivée potentielle, c’est le retour de Luis Henrique lors du mercato d’hiver, il fait de belles choses au Brésil. Cela dépendra de son nombre de matches, de son temps de jeu avec Botafogo, cela ne dépend pas de l’OM. L’option d’achat est obligatoire selon le nombre de minutes jouées d’ici décembre. Ce sont les deux seuls mouvements imaginables dans cet effectif », a récemment livré le président de l’OM.

L'OM pourrait limiter la casse financièrement

Des propos confirmés au Brésil, où Botafogo ne compte pas vraiment débourser une telle somme pour récupérer son ancien joueur. Résultat, chaque minute est comptée, et malgré un état de forme en nette amélioration, Luis Henrique ne fait jamais un match entier, débutant qu’une seule fois sur les 6 derniers matchs, alors qu’il avait enchainé 8 titularisations en 10 matchs avant cela. Un gros coup de frein pour éviter de payer l’OM, c’est en tout cas ce que craint la direction olympienne, qui se voyait déjà récupérer une belle somme après avoir acheté Luis Henrique 12 ME en 2020.