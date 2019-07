OM : Ce joueur est sur la sellette au mercato, il est au courant

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Très décevant la saison dernière, Jordan Amavi n’est pas impérial non plus en ce début de préparation du côté de l’Olympique de Marseille. La preuve, l’ancien latéral d’Aston Villa était carrément sur le banc pour la finale des EA Ligue 1 Games aux Etats-Unis contre Saint-Etienne, André Villas-Boas lui ayant préféré le jeune Christopher Rocchia. Plus que jamais, l’OM cherche à se renforcer à ce poste pour concurrencer un Jordan Amavi bien conscient d’être sur la sellette au mercato.

« Une recrue à mon poste ? Ça signifie que je dois encore travailler. Pas de souci, pas besoin de discuter cent ans, je dois corriger des choses, je dois le faire au plus vite. Sur certains placements, les transitions défensives, les attaques placées, je dois être plus attentif, concentré, ne pas trop resserrer à l'intérieur, ni rester à l'extérieur, trouver la bonne distance, en cas de transversale. Bien communiquer aussi. Offensivement, je dois avoir plus de justesse technique dans les centres, il faut les répéter pour bien déposer la balle » a confié l’ancien défenseur de l’OGC Nice, lequel n'est pas encore pressenti pour quitter Marseille avec trop d'insistance. Mais qui, sauf retournement de situation, va voir un concurrent débarquer d’ici fin août…