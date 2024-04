OM ‍: Ce joueur est passé de héros à zéro

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recruté l’été dernier afin de devenir l’un des patrons de l’OM, Geoffrey Kondogbia, qui bénéficie du deuxième plus gros salaire de l’effectif marseillais, réalise une saison en dent de scie.

Malgré un statut de leader et un rôle de cadre au sein du vestiaire, Geoffrey Kondogbia est très irrégulier depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille en provenance de l’Atlético de Madrid il y a un an. L’international centrafricain a réalisé quelques belles prestations, mais sa fragilité physique pousse Jean-Louis Gasset à devoir l’économiser. Au-delà de ça, Geoffrey Kondogbia n’a pas toujours assumé son statut de leader technique lorsqu’il était sur le terrain et le bilan général n’est pas forcément positif à son sujet au vu des attentes, alors que son arrivée devait permettre à l’OM d’être très fort au milieu de terrain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Geoffrey Kondogbia (@kondogbia)

A l’approche du match retour contre le Benfica Lisbonne en quart de finale d’Europa League, l’ancien joueur de l’AS Monaco sera attendu au tournant. Et pour cause, Marseille aura besoin de leaders forts contre l’équipe portugaise pour obtenir son ticket pour les demi-finales. Veretout, Aubameyang, Mbemba et Kondogbia n’auront donc pas le droit à l’erreur, mais Le Phocéen émet de sérieux doutes à l’égard de l’ancien joueur des Colchoneros. « Son CV parle pour lui. Passé par les plus grands clubs européens, dont l'Atletico Madrid et l'Inter Milan, Geoffrey Kondogbia était censé devenir l'un des piliers de cet OM version 2023/2024. Néanmoins, tout ne se déroule pas comme prévu » regrette le média pro-OM avant de poursuivre.

L'OM attend beaucoup plus de Kondogbia

« Geoffrey Kondogbia ne répond pas aux attentes des supporters marseillais depuis son arrivée. Régulièrement blessé, le milieu de terrain marseillais n'arrive pas à enchaîner les bonnes performances ces dernières semaines (…) un Geoffrey Kondogbia au sommet de son art sera essentiel pour rêver d'une qualification en demi-finale. Trop peu à son avantage cette saison, le gaucher possède pourtant toutes les qualités nécessaires pour réussir » écrit Le Phocéen, convaincu que Geoffrey Kondogbia sera l’une des clés pour Marseille face à Benfica jeudi soir. En espérant que le milieu de terrain de 31 ans parvienne enfin à réaliser un match référence afin de guider son équipe vers une demi-finale européenne, ce qui serait totalement inespéré au vu de la saison cataclysmise des Olympiens en championnat.