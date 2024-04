OM ‍: Ce joueur a mis Gasset à ses pieds

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM reste sur une série de 4 défaites d'affilée toutes compétitions confondues mais Jean-Louis Gasset reste relativement épargné. Il faut dire que le vestiaire phocéen est encore largement derrière lui grâce à sa parfaite compréhension des joueurs.

Les résultats sportifs ont à nouveau disparu du côté de l'OM mais hors de question pour les supporters de s'acharner sur Jean-Louis Gasset. Après plusieurs succès d'entrée, le coach de 70 ans connaît les mêmes difficultés que son prédécesseur Gennaro Gattuso. L'OM vient de perdre trois fois de suite en Ligue 1 : à Rennes, contre le PSG et à Lille ainsi qu'en Ligue Europa (à Villarreal). Trois fois sur les 4 défaites, les Marseillais ont été largement dominés par leurs adversaires. De nombreux observateurs questionnent l'impact réel de Gasset sur l'OM. Ses premières victoires convaincantes sont-elles le fruit de sa méthode ou de la faiblesse des équipes rencontrées ? La deuxième option prend du poids au fur et à mesure même si Pierre-Emerick Aubameyang est venu au secours de son entraîneur.

Sans parler, Gasset a bien placé Aubameyang

Le Gabonais symbolise plus que tout autre joueur l'apport minime mais réel de Jean-Louis Gasset à l'OM. Si maladroit avec Gattuso, l'ancien du Barça flambe avec son nouveau coach (8 buts depuis son arrivée). Tout le mérite en revient vraiment à Jean-Louis Gasset comme l'a révélé Aubameyang dans une interview pour le site de l'UEFA. Fin tacticien et fin psychologue, Gasset a su parfaitement repenser l'utilisation du Gabonais sur le terrain. Et, il n'a même pas eu à consulter son joueur pour le mettre dans les meilleures conditions.

5️⃣ buts en 6️⃣ rencontres ✚ des performances au 🔝 dans ce mois de mars

🟰un 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱 𝘁𝗿𝗼𝗽𝗵𝗲́𝗲 d’#OlympienDuMoisPuma 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲́𝗰𝘂𝘁𝗶𝗳 pour 𝗣𝗶𝗲𝗿𝗿𝗲-𝗘𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗸 𝗔𝘂𝗯𝗮𝗺𝗲𝘆𝗮𝗻𝗴 🥇🇬🇦 pic.twitter.com/xEtpcLc4xF — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 9, 2024

« Le rapport que j'ai avec lui, il n'y a même pas besoin de mots, en fait. Il m'a compris tout de suite. Il m'a mis à l'aise tout de suite, sans même avoir besoin de parler. Il m'a mis au poste que j'aime le plus. Avoir un peu de liberté en jouant attaquant, mais être un peu sur ce côté gauche où j'ai eu l'habitude de jouer souvent. Juste ça, ça fait la différence. Mais encore une fois, il a apporté de la sérénité à tout le groupe parce que lui aussi, je pense qu'il venait de vivre une expérience, j'imagine, un petit peu compliquée avec la Côte d'Ivoire. Il est arrivé très serein et ça, ça nous a fait énormément de bien. On est passé par des matches avec beaucoup de simplicité, avec un peu plus de jeu direct », a confié un Aubameyang conquis par Gasset. Reste à lui rendre un peu de cette confiance en réalisant un grand match à Benfica jeudi puis en arrachant un ticket européen en fin de saison.