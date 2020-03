OM : Caleta-Car vendu au rabais par Marseille ?

Dans : OM.

Plus que jamais menacé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, Marseille pourrait perdre Duje Caleta-Car lors du prochain mercato.

Et pour cause, l’international croate est actuellement l’un des joueurs les mieux valorisés au sein de l’effectif marseillais. Du haut de ses 23 ans, le vice-champion du monde 2018 réalise une excellente saison. Et pour ne rien gâcher, il est encore sous contrat jusqu’en 2023, ce qui va permettre à Marseille de négocier au mieux son départ lors du prochain mercato. Ces derniers jours, le nom de Duje Caleta-Car a été associé à Manchester City, à Manchester United mais également à Naples, très chaud pour recruter le Croate en cas de départ de Kalidou Koulibaly, notamment courtisé par le Paris SG.

Des chiffres avoisinant les 40 ME avaient d’ores et déjà filtrés dans la presse mais selon les informations obtenues par le média spécialisé Area Napoli, c’est pour une somme inférieure que l’Olympique de Marseille pourrait céder son prometteur défenseur central au mercato. En effet, le média affirme que Jacques-Henri Eyraud a fixé à 30 ME le prix du n°15 de Marseille, recruté pour 18 ME en juillet 2018. Une somme abordable pour un club de l’envergure de Naples, mais qui pourrait grimper à condition que les clubs de Premier League manifestent concrètement leur intérêt pour le joueur. Un scénario dont rêvent Paul Aldridge, Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud, lesquels ambitionnent de faire monter les enchères afin de vendre Duje Caleta-Car au prix fort, ce qui résoudrait en grande partie le problème de Marseille, nettement déficitaire et qui fait face depuis plusieurs mois maintenant à la menace de l’UEFA. Pour rappel, l’OM devra vendre pour environ 50 ME lors du prochain mercato estival.