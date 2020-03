OM : Un chèque en or venu d’Angleterre pour Caleta-Car ?

Dans : OM.

Epinglé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, l’OM compte heureusement plusieurs joueurs à forte valeur marchande dans son effectif. C’est notamment le cas de Duje Caleta-Car.

Recruté pour près de 20 ME en août 2018, l’international croate a vécu une première saison délicate sous la direction de Rudi Garcia. Le plus souvent remplaçant au profit de Kamara, Rami, Rolando ou même parfois Luiz Gustavo, le vice-champion du monde a profité des départs des trois derniers cités lors du mercato estival de 2019 pour gratter du temps de jeu. Et rapidement, Duje Caleta-Car s’est imposé comme un titulaire incontournable d’André Villas-Boas. Avec 23 matchs au compteur cette saison en Ligue 1 et des performances remarquées, l’ancien taulier de Salzbourg a tapé dans l’œil des plus gros clubs de Premier League, à en croire les informations récoltées par 90 Min.

Le média rapporte en ce début de semaine que Manchester City et Manchester United, à la recherche d’un défenseur central dans l’optique du prochain mercato estival, en pincent pour Duje Caleta-Car. Pour l’heure, aucun prix n’a filtré alors que l’Olympique de Marseille peut espérer tirer près de 40 ME de la vente du Croate au vu du potentiel de celui-ci, de son âge (23 ans) et de la durée restante de son contrat (fin 2023). En revanche, et si Duje Caleta-Car semble très bien placé dans la short-list des deux géants de Manchester, d’autres défenseurs centraux sont pistés. C’est notamment le cas d’un autre joueur bien connu en France, l’international espoir Dayot Upamecano de Leipzig. Brillant à West Ham depuis plusieurs mois, Issa Diop a également la cote. Mais que l’OM se rassure, les clubs de Premier League devraient être nombreux à taper à la porte de Paul Aldridge, nouveau dirigeant marseillais au carnet d’adresse bien fourni Outre-Manche, pour connaître la disponibilité de Duje Caleta-Car.