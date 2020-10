OM : 25 ME pour Caleta-Car, Marseille dira oui

Dans : OM.

Alors que la fin de ce marché des transferts s’annonçait plutôt calme du côté de l’Olympique de Marseille, le dossier Duje Caleta Car va tout chambouler dans les heures à venir.

Tout le monde le sait, le club phocéen a besoin de liquidités pour combler son déficit structurel, d’autant plus que l’OM vient de dépenser huit millions d’euros pour recruter Luis Henrique, la pépite brésilienne. Mais jusqu’à maintenant, Marseille n’a reçu aucune offre concrète et acceptable pour envisager le départ de l’un de ses cadres. Ce qui ne saurait tarder. Car ces dernières heures, un club de Premier League s’agite pour Duje Caleta-Car. En quête d’un nouveau défenseur central en cette fin de mercato estival, West Ham cherche effectivement à recruter l'international croate.

Après avoir raté Wesley Fofana, transféré de l’AS Saint-Etienne à Leicester contre un chèque de 35 millions d’euros cette semaine, la formation londonienne dispose toujours de 25 ME pour s’attacher les services d’un défenseur. Un montant que West Ham n’a pas encore offert à l’OM dans sa première proposition pour le solide croate, qui atteindrait simplement 22 ME selon Sky Sports. Mais si jamais les Hammers venaient à poser ces fameux 25 ME sur la table des négociations pour Caleta-Car, Marseille n'hésiterait pas bien longtemps, comme le révèle La Provence. « Une telle somme ferait réfléchir l'OM qui devrait alors se mettre en quête d'un successeur en charnière », explique le média marseillais, qui sait que l’OM ferait une belle plus-value avec le joueur de 24 ans, acheté pour 19 ME à Salzbourg durant l'été 2018.