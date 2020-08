OM : Caleta-Car, le coup de cœur de Guardiola à City ?

Dans : OM.

Dans le rouge financièrement, l’Olympique de Marseille vendra sans doute un ou deux joueurs à forte valeur marchande durant l’été.

Morgan Sanson, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car sont les trois joueurs principalement concernés en raison de leur forte cote sur le marché européen. Auteur d’une grosse saison, l’international croate est très apprécié en Premier League et visiblement, il n’y a pas que les seconds couteaux qui s’intéressent à lui dans l’optique du mercato. Et pour cause, un véritable cador aurait flashé sur Duje Caleta-Car, à savoir Manchester City. Selon les indiscrétions glanées par Jonatan MacHardy, consultant pour RMC, Pep Guardiola apprécie tout particulièrement le profil du vice-champion du monde 2018. Il faut dire que le Croate a bien progressé défensivement sous la houlette d’André Villas-Boas, et possède une qualité technique intéressante avec un jeu long très au point.

Toutefois, il n’est pas dit que Manchester City passera à l’action pour recruter Duje Caleta-Car, dans la mesure où le dauphin de Liverpool a déjà dépensé 45 ME pour recruter Nathan Aké en provenance de Bournemouth. Le flou règne encore dans le secteur défensif à Manchester City puisque le jeune Eric Garcia, titulaire depuis le restart et en fin de contrat en juin 2021, souhaite quitter le club selon Pep Guardiola. Reste maintenant à voir si le technicien catalan demandera à ses dirigeants d’activer la piste Duje Caleta-Car pour combler ce départ attendu. Par ailleurs, le prix fixé par l’Olympique de Marseille pour un éventuel transfert de l’ancien roc de Salzbourg est pour l’instant inconnu. Mais assurément, Jacques-Henri Eyraud ne souhaitera pas vendre à perte un joueur recruté pour près de 20 ME il y a deux ans. S’il est intéressé, Pep Guardiola peut donc s’apprêter à signer un gros chèque…