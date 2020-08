Officiel : Nathan Aké signe à Manchester City jusqu'en 2025

Manchester City a officialisé ce mercredi soir la signature de Nathan Aké jusqu'en 2025.

Décidé à renforcer la défense des Citizens lors de ce mercato, Pep Guardiola avait fait de Nathan Aké, récemment relégué en Championship avec Bournemouth, une de ses priorités. Agé de 25 ans, l'international néerlandais avait quitté Chelsea pour Bournemouth en 2017 moyennant 22,5ME, et on évoque un montant de 45ME pour ce transfert des Cherries vers Manchester City.

We’re excited to announce the signing of @NathanAke from Bournemouth on a five-year deal ✍️



🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/6tyYQ2OVwv