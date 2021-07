OM : Caleta-Car en Premier League, fumée blanche ?

Dans : OM.

Après avoir massivement recruté, l’OM doit vendre et aimerait notamment se séparer de Duje Caleta-Car.

Le départ de l’international croate est nécessaire afin de renflouer les caisses de l’Olympique de Marseille. Duje Caleta-Car est d’autant plus poussé vers la sortie que Leonardo Balerdi, Luan Peres et William Saliba ont été recrutés à son poste. Après deux départs avortés en Premier League vers West Ham puis Liverpool, le vice-champion du monde 2018 n’a quasiment aucune chance de rester à Marseille cet été. La Premier League semble toujours être la destination privilégiée de l’ex-roc du RB Salzbourg et selon les informations obtenues par The Argus, un club anglais tient la corde pour accueillir Duje Caleta-Car dans les prochaines semaines.

Le média croit savoir que Brighton est très intéressé par le profil de Duje Caleta-Czr afin de compenser le départ de Ben White, proche de signer à Arsenal pour 60 ME. Une bonne partie de cette somme sera réinjectée sur le marché des transferts et Duje Caleta-Car est ciblé. De quoi espérer une belle vente pour Marseille, qui espère au moins 20 ME pour le Croate, en fin de contrat avec Marseille en juin 2023. Le média explique que les dirigeants de Brighton ont notamment apprécié la prestation solide de Duje Caleta-Car face à l’Angleterre lors de l’Euro 2020. Reste maintenant à voir si cet intérêt se formalisera par une proposition officielle et si oui, quelle en sera le montant. Du côté de Marseille, son départ a en tout cas été programmé par Pablo Longoria, qui table également sur une vente de Nemanja Radonjic d’ici la fin du mercato. Les dossiers Boubacar Kamara et Dario Benedetto sont plus complexes, car Jorge Sampaoli les apprécie et ne serait pas contre l’idée de les conserver une saison de plus à Marseille malgré leur cote sur le marché des transferts.