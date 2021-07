OM : Caleta-Car, le flop du mercato ?

Dans : OM.

Tout proche de rejoindre Liverpool l’hiver dernier, Duje Caleta-Car a zéro offre cet été. L’OM est prêt à prendre une décision radicale à son sujet.

Parti quasiment de rien à ce niveau, l’Olympique de Marseille se forge une défense qui était la première préoccupation de Jorge Sampaoli. Ce sera bien une révolution puisque l’entraineur argentin compte jouer à 5 derrière, avec trois centraux. Il aura le choix, et même plus de choix que prévu telles que les choses sont parties. En effet, Alvaro Gonzalez a prolongé son contrat et sera l’un des meubles de la charnière pour les prochaines saisons. Leonardo Balerdi, après une première année en demi-teinte, a finalement été conservé après son prêt du Borussia Dortmund. En début de semaine prochaine, c’est Luan Peres, que Sampaoli voulait à tout prix, qui va s’engager. Il devrait être suivi par William Saliba, dont les contours du prêt en provenance d’Arsenal se dessinent. Voilà qui permettra à Sampaoli d’avoir le choix entre quatre titulaires potentiels.

Mais ce serait oublier la situation de Duje Caleta-Car, qui avait été retenu après une belle offre de 30 ME de Liverpool l’hiver dernier, et a désormais un bon de sortie. Le Croate n’a pourtant aucune proposition affirme La Provence, malgré son statut de défenseur central encore jeune (24 ans) et taillé pour la Premier League. Résultat, l’OM envisage sérieusement de trancher et de décider de conserver Caleta-Car pour cette saison, histoire d’offrir un choix royal à son entraineur. Un retournement de situation que le Croate va aussi devoir digérer, lui qui se voyait partir cet été. Rien n’est terminé, puisque tout peut encore bouger dans les prochaines semaines, mais Pablo Longoria préfère conserver un tel joueur dans son effectif, que le brader. Il faut dire que l’OM a lâché 19 ME à Salzbourg en 2018 pour le recruter, et qu’il ambitionne de recevoir des offres supérieures à 20 ME.