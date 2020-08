OM : Caio Henrique, le renfort brésilien souhaité par Villas-Boas ?

Dans : OM.

Afin de renforcer sa défense, l'Olympique de Marseille pense à Caio Henrique, le joueur brésilien de l'Atlético Madrid.

Né à Santos, mais titulaire de la double nationalité brésilienne et espagnole, Caio Henrique n’a pas réellement eu l’occasion de briller depuis qu’il a quitté le légendaire club brésilien pour rejoindre l’Atlético Madrid. Prêté à Parana, puis à Fluminense, et finalement au Grêmio, la latéral gauche de 23 ans a réintégré l’effectif des Colchoneros le 29 mai dernier. Et s’il a un contrat qui le lie jusqu’en 2023 avec la formation de Diego Simeone, il se pourrait bien que Caio Henrique connaisse un nouveau club la saison prochaine. Car ce samedi soir, La Provence affirme que le défenseur brésilien figure sur les tablettes d’André Villas-Boas et de l’Olympique de Marseille.

Interrogé récemment sur la situation de Caio Henrique, l'entraîneur de l'Atlético Madrid avait été prudent. « On verra à son retour dans quelle forme physique il est, car il n’a pas joué au Brésil depuis deux ou trois mois, et nous ne savons pas concrètement comment il est actuellement », expliquait Diego Simeone au sujet de l'international U23 du Brésil. Pour l'OM, la venue de Caio Henrique, sous forme de prêt, pourrait être une excellente nouvelle. Car si à ce poste de latéral gauche, la concurrence fait rage à l'OM, Jordan Amavi n'ayant pas l'intention de céder sa place si facilement, tandis qu'Hiroko Sakai a montré qu'il pouvait être un joli suppléant à ce poste, André Villas-Boas a besoin d'un vrai renfort. Dans ce dossier, l'OM doit cependant composer avec la concurrence du FC Porto et Benfica, de quoi forcément promettre du sport à Pablo Longoria, le nouveau directeur sportif du club phocéen.