OM : Ça taille, Rami est meilleur quand il ne joue pas

Dans : OM, Ligue 1.

Titulaire en défense centrale face à Monaco ce dimanche, Adil Rami n’a pas vraiment rassuré après une première sortie inquiétante à Nîmes il y a deux semaines. Alors que tout se passait bien pour l’OM, il a relancé à lui tout seul l’AS Monaco. Une mauvaise passe en retrait a permis à Tielemans d’égaliser, avant que l’ancien lillois ne parvienne pas à dégager un ballon chaud, pour ouvrir le but à Falcao. Si l’OM a su inverser la tendance pour s’imposer 3-2, la performance de Rami a de quoi inquiéter. Et aussi de quoi provoquer quelques moqueries, et notamment sur le fait que l’équipe de France a très bien marché au Mondial sans qu’il ne joue une seule minute avec les Bleus. Un hasard vraiment ?

Rami on voit bien ce soir pourquoi il est champion du monde sans avoir joué 😂 #ASMOM — Florian Gazan (@flogazan) 2 septembre 2018

Arrêtez d'insulter Adil Rami, lui à la base son métier c'est de faire des blagues et de veiller à maintenir la bonne humeur dans le vestiaire, le foot c'est juste son hobby. #ASMOM — SO FOOT (@sofoot) 2 septembre 2018