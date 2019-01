OM : Ça devient ridicule, Marseille demande à Nice de l'aider à faire venir Balotelli

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Voilà quasiment huit mois que l’Olympique de Marseille cherche à faire venir Mario Balotelli.

Malgré l’échec total des négociations avec Nice et le joueur l’été dernier, les dirigeants sont repartis sur ce dossier pour un attaquant au talent indéniable, mais totalement hors de forme, pas en réussite cette saison, très gourmand financièrement et particulièrement clivant. Surtout qu’à cette situation déjà complexe, s’ajoute un problème salarial de taille, puisque, en cas de transfert à Marseille, Mario Balotelli perdrait un avantage fiscal de taille destiné aux salariés étrangers travaillant sur le territoire français. Et selon La Provence, pour conserver ce statut et ainsi éviter d’avoir à surpayer l’Italien de 30 % par rapport à son salaire niçois, les dirigeants phocéens penseraient à se faire prêter l’ancien buteur de l’Inter Milan.

Un stratagème complexe et qui ne servirait pas beaucoup l’OM, qui laisserait Mario Balotelli libre en fin de saison, et profiterait de ses « services » pour seulement quatre mois. De son côté, Nice ferait l’effort peu probable de laisser filer son buteur à la crête chez le voisin marseillais sous la forme d’un prêt pour les derniers mois de son contrat, afin d’arranger l’OM sur le plan financier. Si l’OGCN est bien capable de faire un effort pour libérer son joueur, monter un accord pour aider ses adversaires à le payer risque d’être quand même difficile à concevoir. Mais visiblement, malgré leur désir de recruter Mario Balotelli cet hiver, les dirigeants marseillais ne sont pas prets à faire les folies financières demandées par son agent Mino Raiola. Autrement dit, la situation n’a absolument pas changé par rapport à l’été 2018…