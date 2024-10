OM ‍: C'est bouclé, Benatia annonce un transfert à 13,5 ME

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM avait fait fort l'été dernier sur le marché des transferts. Parmi les joueurs arrivés sur la Canebière : Pierre-Emile Højbjerg, qui met tout le monde d'accord à Marseille et qui devrait y rester encore longtemps.

A Marseille, les ambitions sont grandes cette saison. La récente arrivée de Roberto De Zerbi à la tête de l'équipe a redonné un coup de fouet appréciable pour les supporters et suiveurs de l'OM. L'Italien a encore pas mal de travail devant lui afin de tirer le meilleur de ses troupes mais déjà, il peut compter sur des valeurs sûres. Et Pierre-Emile Højbjerg en fait partie. Le Danois, arrivé cet été en provenance de Tottenham dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, est bien parti pour rester à l'OM encore quelques saisons. En effet, Medhi Benatia compte lever le montant de l'option d'achat.

Pierre-Emile Højbjerg va rester à l'OM

Le directeur sportif marocain de l'Olympique de Marseille l'a en effet annoncé ces dernières heures lors de quelques mots échangés avec le média danois Tipsbladet : « Pierre a signé pour un prêt avec option d'achat, dont l'opération deviendra bientôt permanente. Il nous aidera dans notre projet de qualification en Ligue des Champions. (…) On est très contents de l'avoir ici à Marseille. Avant son arrivée, nous avons eu beaucoup de discussions avec lui et notre président Pablo Longoria. Pierre m'a dit qu'il avait des offres en Italie, en Angleterre et dans d'autres pays, mais que si l'on trouvait un accord avec Tottenham, c'est à Marseille qu'il voulait jouer ». Pour rappel, l'option d'achat fixée par Tottenham est de 13,5 millions d'euros. L'international danois a disputé 7 matchs de Ligue 1 cette saison sous les ordres de Roberto De Zerbi. Son expérience du plus haut niveau et sa connaissance de la langue française sont des atouts de poids pour un vestiaire qui vise haut à la fin de la saison.