OM ‍: Brian Brobbey, la pépite qui fait rêver Longoria

Par Guillaume Conte

L'OM ne manque pas d'idées pour recruter son futur avant-centre. Direction l'Ajax Amsterdam pour un grand espoir du football néerlandais.

Pablo Longoria se régale dans ce mercato où il doit trouver le bon avant-centre pour compenser le futur départ d’Elye Wahi. Les agents de joueur ont aussi l’air de bien s’amuser car les rumeurs fusent à tous les niveaux sur celui qui pourra signer à l’OM cet hiver. Rien que pour la journée de ce mardi, trois joueurs ont été envoyés sur le Vieux Port pour aider la formation de Roberto De Zerbi à aller chercher une place sur le podium de Ligue 1.

Ajax et Leipzig, Brobbey fait l'essuie-glace

Le dernier nom cité est celui de Brian Brobbey. L’attaquant néerlandais possède un parcours assez chaotique. Sorti de la pépinière de l’Ajax Amsterdam, il a très tôt signé pour le RB Leipzig en 2021, libre. Prêté à nouveau au sein du club de la capitale néerlandaise, il est revenu en Allemagne, puis a signé définitivement dans son club formateur pour 16 millions d’euros en 2022. Depuis, il ne convainc pas totalement, même s’il a tout de même gagné sept sélections avec les Oranje. L’attaquant d’origine ghanéenne marque peu mais possède toujours une très belle cote, lui qui est estimé à 30 millions d’euros.

❗️Pour remplacer Elye Wahi, l’OM a plusieurs pistes. Il y a notamment Brian Brobbey (Ajax) et Santiago Gimenez (Feyenoord).



🔹Les pistes Mathys Tel et Marcus Rashford ont été explorées mais ça n’ira pas plus loin.



➡️Dans cette recherche d’un numéro 9, les dirigeants de l’OM… — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 21, 2025

Selon RMC et son insider Fabrice Hawkins, l’OM a mis Brobbey parmi les joueurs à suivre cet été, à condition que l’Ajax ne soit pas trop gourmand. Dépenser 30 millions d’euros est hors de question, et il reste à savoir si cela ouvrira la porte à des négociations avec le club batave. En tout cas, cette piste ne rend pas les supporters olympiens particulièrement enthousiastes, le fait que Brobbey n’ait marqué qu’un but en 17 matchs de Eredivisie n’ayant pas tendance à faire rêver. Mais le potentiel a en tout cas été ciblé par Pablo Longoria pour renforcer l’attaque de l’OM avec un tel joueur, encore très jeune puisqu’il n’a que 22 ans.