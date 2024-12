OM ‍: Brassier viré, le téléphone de Longoria sonne

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

A cause d’une première moitié de saison délicate pour ses débuts à l’Olympique de Marseille, Lilian Brassier pourrait déjà être invité à aller voir ailleurs. De nombreux prétendants, français et étrangers, le suivent avec attention.

La saison dernière, Lilian Brassier a affiché un niveau tel qu’il a été l’un des artisans majeurs de la qualification historique du Stade Brestois en Ligue des champions. Désireux de passer un cap dans sa carrière à l’issue de cette épopée, il s’est laissé convaincre par le discours de Roberto De Zerbi et s’est engagé avec l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Mais une demi-saison plus tard, ses difficultés à s’imposer clairement dans la formation phocéenne lui jouent des tours. Il ne parvient pas à s'intégrer dans le système de jeu du technicien olympien, les récents changements tactiques n'aidant pas. Devant sa situation compliquée, de nombreux clubs français et étrangers le scrutent attentivement. Ces derniers espèrent pouvoir le relancer, lui qui possède un profil de défenseur gaucher particulièrement recherché sur le marché des transferts.

Lilian Brassier, un petit tour et puis s’en va ?

Selon les informations de Foot Mercato, Lilian Brassier fait aujourd’hui l’objet de nombreuses convoitises. Rien ne dit encore qu’il quittera l’OM dès cet hiver, mais cela n’empêche pas certaines écuries de prospecter. En ce sens, on apprend d’abord que deux clubs de Ligue 1, l’OGC Nice et un dont le nom n’a pas filtré, ont ajouté l’ancien Brestois dans leur short-list. Mais ce n’est pas tout. Leicester, en grande difficulté en Premier League, a fait de Lilian Brassier une priorité pour cet hiver dans le but de raffermir son secteur défensif, tout comme Wolfsburg et Villarreal qui l'ont également placé tout en haut de leur liste de joueurs observés.

Le mercato d’hiver ouvre dans quelques dizaines d’heures et personne ne sait vraiment si Lilian Brassier fera partie des joueurs qui quitteront l’Olympique de Marseille. Pour l'heure, il possède une valeur marchande évaluée à 10 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Dans la mesure où il n'est, pour l’instant, qu’un joueur emprunté, il faudra en plus ajouter des négociations avec le Stade Brestois pour s’offrir définitivement le défenseur central tricolore.