OM : Brahimi, Slimani… AVB révèle des pistes algériennes au mercato

Interrogé à la Commanderie, André Villas-Boas a évoqué le lien entre l’Olympique de Marseille et l’Algérie, dont plusieurs internationaux ont été convoités.

Un recrutement hivernal n’est pas forcément à exclure pour l’Olympique de Marseille. André Villas-Boas ne cesse de le répéter, le club phocéen doit absolument vendre avant d’envisager une arrivée. Ce qui n’empêche pas la direction d’étudier la piste Youcef Belaïli. Il faut dire que l’actuel deuxième de Ligue 1 a un faible pour les internationaux algériens.

La preuve, l’entraîneur olympien avait tenté de convaincre le milieu offensif Yacine Brahimi, libre cet été avant de rejoindre Al-Rayyan. « J’ai parlé avec Yacine Brahimi une fois, c’est vrai qu’il était dans notre plan pour venir ici, a révélé le coach portugais dans des propos relayés par DZ Foot. Mais le problème, c’était son offre du Qatar qui était extraordinaire, il a pris sa décision. C’est un joueur très intéressant. » Et l’ancien Rennais n’était pas le seul Fennec convoité au mercato estival.

Slimani intéressait Marseille

L’OM, qui possède une certaine « connexion » avec l’Algérie, s’est aussi renseigné pour l’attaquant Islam Slimani, qui a finalement atterri à Monaco. « Il y a beaucoup de supporters algériens de l’OM, il y a même des joueurs professionnels, comme Mahrez par exemple… On va voir. On sait que ce type de connexions existent. Slimani, on a parlé de lui aussi cette saison mais on a pris la décision de prendre Benedetto. Ça reste toujours un joueur intéressant », a confié Villas-Boas, apparemment fan des champions d’Afrique.