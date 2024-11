OM ‍: Rabiot a scotché De Zerbi et Deschamps

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche à Nantes, Adrien Rabiot a enchainé une troisième titularisation de suite avec l’OM. Et ses débuts sont jugés comme prometteurs en interne, où l’on se réjouit de la montée en puissance de l’international français.

Titulaire contre Montpellier et le PSG, Adrien Rabiot a de nouveau été aligné au côté de Pierre-Emile Hojbjerg par Roberto De Zerbi dimanche soir à Nantes. Privé de préparation car il n’avait pas de club, l’international français monte doucement en régime. Et si les supporters de l’OM vont rapidement attendre plus d’un joueur du calibre de Rabiot, l’ancien joueur de la Juventus Turin est satisfait de retrouver du rythme et des sensations au fil des semaines. Dans son édition du jour, La Provence fait justement le point sur l’évolution d’Adrien Rabiot à Marseille. Et selon le quotidien provençal, Roberto De Zerbi est ravi des progrès affichés par son milieu de terrain de 29 ans à tel point que l’entraîneur italien a changé son dispositif pour coller aux qualités de l’ancien Parisien.

De Zerbi a changé son dispositif pour Rabiot

Exit le 4-2-3-1, place désormais à un 4-3-3 dans lequel Adrien Rabiot a été installé en tant que relayeur droit par l’ancien entraîneur de Brighton. « Son association avec Hojbjerg est prometteuse » souligne le quotidien régional, pour qui Marseille est heureux de voir un Rabiot de plus en plus en forme. Ce retour d’Adrien Rabiot satisfait également un certain Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’Equipe de France annoncera jeudi sa liste de joueurs convoqués pour les matchs de Ligue des Nations contre l’Israël et l’Italie et selon La Provence, Adrien Rabiot sera de retour après avoir été exempté des matchs du mois d’octobre pour parfaire sa condition physique.

Rabiot va être rappelé en Equipe de France

Didier Deschamps considère Adrien Rabiot comme un cadre et l’estime cette fois suffisamment prêt pour revenir chez les Bleus, même s’il ne jouera sans doute pas les deux matchs dans leur intégralité. Avant cela, l’ex-joueur du PSG et de la Juventus Turin enchainera certainement une quatrième titularisation de suite, ce vendredi au Vélodrome contre Auxerre. Un match pour lequel il sera de nouveau aligné à côté de Hojbjerg, mais le doute entoure le troisième homme du milieu de terrain. Roberto De Zerbi devra trancher entre Harit, de retour de suspension, Koné, titulaire à Nantes où il n'a pas brillé, ou Kondogbia, peu convaincant en défense centrale.