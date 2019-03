OM : Brahimi offert sur un plateau à Marseille, le gros deal du mercato ?

Dans : OM, Mercato.

Ancien joueur de Ligue 1 lors de sa formation au Stade Rennais, Yacine Brahimi est depuis cinq saisons une valeur sûre du FC Porto.

L’international algérien arrive au bout de son contrat et discute depuis quelques semaines avec ses dirigeants. L’accord pour la prolongation est en bonne voie, mais ce n’est pas sur la durée que le problème se porte. En effet, le Fennec souhaite voir son salaire grimper, avec en plus une copieuse prime à la signature, ce qui n’est pas du tout l’intention chez les Dragons. Autant dire que la situation se tend, alors que Brahimi peut discuter avec les clubs de son choix depuis le 1er janvier.

Selon le Correio da Manhã, le FC Porto pourrait bien perdre la partie, sachant que trois clubs courtisent l’ailier de 29 ans : l’Inter Milan, le Milan AC et l’Olympique de Marseille. Des clubs considérés par le média portugais comme très intéressés par la possibilité de recruter un joueur de ce niveau, qui a en plus l’énorme avantage d’être totalement libre à l’heure actuelle. Une cible intéressante et expérimentée à se garder sous le coude pour l’OM, sachant que pour l’heure, Brahimi se concentre sur la fin de saison et l’aventure en Ligue des Champions du FC Porto.