OM : Boudjellal chauffe les supporters, à quoi joue-t-il ?

Après avoir promis monts et merveilles dès vendredi dernier, Mourad Boudjellal est forcément attendu au tournant avec l’éventuelle offre de rachat dont il est le porteur.

Elle doit arriver sur le bureau de Frank McCourt cette semaine, c’est à dire dans les prochaines heures, et pourquoi pas aboutir sur le rachat de l’OM. En attendant, l’ancien président du RC Toulon continue de faire monter la sauce. Très présent dans les médias, le dirigeant a même convoqué les principaux groupes de supporters pour leur présenter son projet de rachat, affirme L'Equipe. La réunion a eu lieu ce lundi soir à l’hôtel Mercure de Toulon La Seyne-sur-Mer et comptait notamment parmi ses participants Rachid Zeroual, le président des South Winners, une association de supporters qui compte 7000 adhérents. Zeroual et Boudjellal ont déjà échangé à plusieurs reprises ces deux derniers mois, affirme le quotidien sportif, histoire que les supporters sachent que ce projet prenait forme.

Avec cette réunion, l’idée de celui qui se voit comme le futur président de l’OM est bien évidemment de faire monter la sauce, et de se mettre les supporters dans la poche. Cela pourrait expliquer pourquoi ces derniers jours, les associations ont fait savoir qu’elles boycottaient la campagne d’abonnements pour la saison prochaine, même si des questions sanitaires et sécuritaires entrent aussi bien évidemment en ligne de compte. Vue l’importances des supporters à Marseille, cette réunion avec les leaders de certains groupes alors que l’offre n’a toujours pas été présentée au propriétaire de l’OM ressemble de près à une tentative de passage en force, même si Mourad Boudjellal est au moins aussi connu pour ses qualités de « grande gueule » que pour son habileté à jouer sur tous les tableaux.