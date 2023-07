1 million par mois, l'offre qui effraie l'OM pour Alexis Sanchez

Dans : OM.

Les joueurs de l'Olympique de Marseille ont repris le chemin de l'entraînement ce lundi, avant la présentation de Marcelino mardi. Mais, c'est un absent, Alexis Sanchez, qui focalise toute l'attention des supporters de l'OM. L'attaquant chilien n'est plus sous contrat.

La date du 30 juin est passée, et malgré des négociations qui ont débuté depuis des semaines, le buteur chilien n’a pas prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille où il était arrivé en superstar l’an dernier. Après une saison réussie, Alexis Sanchez a son destin entre les mains, et pour l’instant il n’a pas accepté les conditions proposées par Pablo Longoria. Résultat, ses anciens coéquipiers sont de retour à la Commanderie, tandis que lui est toujours au Chili où il passe du bon temps en attendant qu’une décision soit prise. Fernando Felicevich, l’agent du buteur, est venu plusieurs fois à Marseille ces derniers mois, et encore ces derniers jours, il négociait avec les dirigeants de l’OM, mais en vain. Car le représentant d’El Nino Maravilla sait qu’il a en sa possession une offre qui financièrement est la meilleure jamais eue par Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez hésite encore sur son avenir

L’idole du Vélodrome a en effet été contactée par un club de la Saudi Pro League, et forcément, l’offre qui lui a été transmise est à la hauteur de la débauche des moyens financiers mis en oeuvre par le pays du Moyen-Orient. Selon Sébastien Denis, Alexis Sanchez se voit proposer un salaire proche d’un million d’euros par mois, soit près de quatre fois plus que ce qu’il gagnait la saison passée à l’Olympique de Marseille. De quoi faire réfléchir l’auteur des 11 buts en Ligue 1 sous le maillot de l’OM, lequel n’a cependant pas encore accepté cette proposition saoudienne, preuve qu’il cogite tout de même. Du côté de Pablo Longoria et de Javier Ribalta, le directeur du football de Marseille, on est intimement convaincu que si le club phocéen lui propose un salaire revu légèrement à la hausse pour une ou deux saisons supplémentaires, et surtout un vrai challenge sportif grâce à des ambitions revues à la hausse, alors l’ancien joueur de l’Inter pourrait dire banco. La venue de Marcelino à la place d'Igor Tudor et la signature de Geoffrey Kondogbia étant deux atouts en plus.

Sur les réseaux sociaux, les supporters de l'Olympique de Marseille retiennent leur souffle, car forcément, si Alexis Sanchez ne revient pas, alors les dirigeants devront une nouvelle fois se creuser la tête pour lui trouver un remplaçant susceptible de susciter autant d'engouement. Et c'est peu dire que ce ne sera pas facile, l'international chilien ayant fait l'unanimité au Vélodrome, ce qui n'était plus arrivé depuis très longtemps. Le ballon est désormais dans le camp d'Alexis Sanchez, et l'on pourrait en savoir plus mardi puisque Pablo Longoria sera en conférence de presse avec son nouvel entraîneur.