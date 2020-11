OM : Bielsa prend la place de Tuchel, Villas-Boas furieux !

Dans : OM.

Grand admirateur de Marcelo Bielsa, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille André Villas-Boas n’a pourtant pas compris la nomination de l’Argentin aux trophées The Best. D’autant que son homologue du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel a été oublié.

En froid avec les journalistes français, Thomas Tuchel peut compter sur le soutien de ses homologues de Ligue 1. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a vu le Bordelais Jean-Louis Gasset prendre sa défense en conférence de presse cette semaine. Et ce vendredi, c’est au tour d’André Villas-Boas de se ranger de son côté. En effet, le coach de l’Olympique de Marseille a même poussé un coup de gueule contre les nominations du trophée The Best réalisées par d’anciennes gloire du football. Selon lui, son mentor Marcelo Bielsa, vainqueur du championnat de deuxième division anglaise la saison dernière avec Leeds United, n’a rien à faire parmi les nommés sachant que Tuchel n’y figure pas.

« On a une relation tendue mais Tuchel est un grand professionnel, a encensé le technicien marseillais. Qu'il ne soit pas dans les cinq entraîneurs nominés pour le trophée FIFA The Best, c'est un scandale. La FIFA dort toujours et ne comprend rien. Bielsa doit gagner un trophée de prestige pour sa carrière, tout le monde le reconnaît. Mais pas dans les cinq meilleurs entraîneurs du monde en 2020. C'est un scandale ! Il a gagné le Championship, où est-ce qu'on va ? Il n'a gagné qu'un trophée, Tuchel en a gagné quatre, plus la finale de Ligue des Champions. » Après les compliments de Leonardo sur la ferveur à Marseille, il fallait bien que l’OM rende la pareille.