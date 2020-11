PSG : Leonardo est cash, la ville du foot c'est Marseille !

Dans : PSG.

Sur le compte Twitter du Paris Saint-Germain, le directeur sportif Leonardo a très longuement répondu aux questions des supporters franciliens.

Le dirigeant du PSG a profité de l’occasion pour évoquer les prolongations de Kylian Mbappé et d’Angel Di Maria ou encore de répondre aux rumeurs sur l’avenir de Thomas Tuchel. Mais à la surprise générale, Leonardo a également évoqué l’histoire du Paris Saint-Germain et sa place au sein de la ville. Pour le Brésilien, le constat a malheureusement été très cash puisque le directeur sportif parisien a clairement fait savoir qu’à ses yeux, Marseille était toujours indiscutablement la ville du foot en France. Le PSG, dont l’histoire est bien plus récente avec une création en 1970, a encore du chemin à parcourir pour égaler l’OM sur ce point.

« Pour avoir une grande équipe, tu as besoin d'une grande ville. Je pense qu'on a tout ici. On vient de faire une finale européenne, on est déjà là, le plus dur maintenant sera de se maintenir. Gagner la Ligue des champions ici, ce serait... unique. Quelque chose qui a été construit de Daniel Hechter à aujourd'hui, en seulement 50 ans, c'est peu. On a eu des hauts, des bas. Les autres clubs qui ont gagné dans les années 70, comme l'Inter ou l'Ajax, ont été construits dans les années 1890. Il y a une culture à construire. Paris n'a jamais été exactement la ville du foot, c'est toujours Marseille. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour que Paris devienne la ville du foot (en France) » a fait savoir Leonardo, lequel estime donc que le PSG doit prendre exemple sur Marseille sur certains points. Des propos qui ne manqueront pas de faire plaisir aux habitants de la cité phocéenne…