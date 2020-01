OM : Bernès remet son nez dans les affaires de Marseille

Dans : OM.

Cet hiver, il pourrait être tentant pour l’Olympique de Marseille d’effectuer une ou deux retouches au sein de l’effectif afin d’assurer une place sur le podium en fin de saison.

Cette saison, le club phocéen a véritablement un coup à jouer pour se qualifier en Ligue des Champions, avec une place de dauphin du Paris Saint-Germain à la trêve. Et tandis que le mercato hivernal a ouvert ses portes il y a un peu plus d’une semaine, deux écoles s’opposent. Il y a ceux qui pensent que Marseille doit se renforcer afin d’assurer le podium, et ceux qui estiment qu’il n’est pas nécessaire de prendre le risque de perturber l’équilibre de l’équipe alors qu’en l’état actuel, elle se débrouille très bien. Interrogé par Le Phocéen, Jean-Pierre Bernès, agent de joueurs et notamment de Florian Thauvin, a donné son avis sur la question.

« Comme l'a dit récemment Villas-Boas, je pense qu'il n'est pas nécessaire de retoucher l'effectif cet hiver. D'ailleurs, j'ai toujours été opposé à ce mercato, dans le sens où une équipe se bâtit en début de saison et pas au milieu. Pour l'OM, le danger serait de déstabiliser un effectif qui vit très bien aujourd'hui, d'autant que le calendrier ne sera pas chargé. En tout cas, si j'étais à l'OM, je ne toucherais pas à l'effectif cet hiver. De plus, comme l'a dit son coach, Florian (Thauvin) sera une très belle recrue pour l'OM pour la deuxième partie de saison. On sait que les places se jouent dans les deux derniers mois, et si l'OM parvient à rester bien positionné comme il l'est aujourd'hui, on peut être optimiste avec l'apport d'un joueur comme Florian » a indiqué Jean-Pierre Bernès, pour qui l’Olympique de Marseille n’a aucune raison de prendre le moindre risque en investissant durant le mercato hivernal.