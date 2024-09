OM ‍: Bennacer gravement blessé, son transfert en danger

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Cible de l’Olympique de Marseille en fin de mercato, Ismaël Bennacer est toujours courtisé par le club phocéen qui se tient prêt à retenter sa chance en janvier auprès de l’AC Milan. Cependant, une blessure contractée par l’Algérien en sélection menace sérieusement l’opération.

L’Olympique de Marseille était sur tous les fronts lors du dernier mercato estival. Désireux de faire oublier une saison dernière délicate sur le plan sportif (8ème place en Ligue 1 et pas de Coupe d’Europe à jouer cette saison), Pablo Longoria a frappé fort avec plusieurs jolis coups sur le marché des transferts, parmi lesquels Elye Wahi, Pierre-Emile Höjbjerg ou encore Mason Greenwood, qui réalise un début de saison tonitruant malgré ses antécédents avec la justice. Fin août, et pour anticiper un éventuel départ de l’indésirable Jordan Veretout, l’OM s’était penché sur la situation d’Ismaël Bennacer, milieu de terrain de l’AC Milan. L’Algérien, qui n’est pas dans les plans du nouvel entraîneur Paulo Fonseca, souhaitait rejoindre la Canebière mais l’opération n’a pas abouti. L’OM espérait ainsi retenter sa chance au mercato d’hiver, mais un événement inattendu survenu ces dernières heures remet sérieusement en cause une arrivée de Bennacer sur la cité phocéenne dans les prochains mois.

Bennacer sérieusement blessé, les plans de l’OM compromis

🇩🇿 @acmilan | Dalle prime impressioni, l'infortunio di #Bennacer sembrerebbe più grave del previsto: si teme uno strappo muscolare del polpaccio 👉 https://t.co/2ifgev3kZP pic.twitter.com/jxDg8jKNdF — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 8, 2024

En effet, l’ancien joueur d’Arsenal s’est blessé pendant un entraînement avec son équipe nationale lors du rassemblement du mois de septembre avec les Fennecs, et a dû déclarer forfait pour la rencontre comptant pour les éliminatoires de la prochaine CAN contre le Libéria. Une mauvaise nouvelle pour l’Algérie bien sûr, mais également pour l’AC Milan, qui avait formulé une proposition de contrat à l’agent libre Adrien Rabiot, mais le Français a décliné, ce qui laisse les Rossoneri dans une situation délicate dans l’entrejeu. La presse italienne évoquait une déchirure ou une blessure au troisième degré du mollet, soit une absence de trois mois minimum, même s’il faudra attendre les résultats complets des examens pour connaître la durée exacte de son indisponibilité. Comme l’évoque Calcio Mercato, il paraît désormais difficilement envisageable pour l’OM comme pour l’Atlético Madrid d’ouvrir les négociations pour signer Bennacer cet hiver. Alors que Jordan Veretout, plus gros salaire du club, a rejoint l’Olympique Lyonnais et a ainsi allégé sa masse salariale, l’OM aura de quoi faire pour s’offrir un milieu de terrain. Reste à savoir s’il s’agira de Bennacer ou d’un autre profil.