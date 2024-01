Ludovic Blas, la piste secrète de l'OM révélée ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En quête d’un milieu offensif pour clôturer son mercato, l’OM a entamé des négociations pour recruter Giovanni Reyna mais le dossier traine en longueur, raison pour laquelle le club phocéen se penche sur Ludovic Blas.

Après avoir recruté Jean Onana, Faris Moumbagna, Ulisses Garcia et Quentin Merlin, les dirigeants de l’Olympique de Marseille aimeraient offrir à Gennaro Gattuso un milieu offensif. La semaine dernière, des négociations ont été entamées pour recruter Giovanni Reyna en provenance du Borussia Dortmund. Un accord a vite été trouvé avec le club allemand mais pour l’instant, les discussions bloquent avec l’international américain, qui est également sollicité en Premier League. L’OM s’impatiente et explore en parallèle d’autres cibles. A la surprise générale, La Tribune OM nous apprend que Mehdi Benatia aimerait beaucoup faire venir Ludovic Blas en provenance de Rennes, où il ne s’est pas imposé comme un titulaire indiscutable depuis son arrivée en provenance de Nantes.

« L'OM pourrait très prochainement s'activer pour le rennais Ludovic Blas si les dossiers Benrahma et Reyna n'aboutissent pas » a publié l’insider sur X avant de poursuivre. « Piste validée par Benatia et Longoria, l’OM devrait faire une offre aux alentours des 10 ME hors bonus. Rennes reste attentif pour Blas mais n’entend pas le céder à moins de 15 ME » indique le compte insider, qui dévoile par ailleurs que ce dossier ne peut aboutir qu’en cas de vente obligatoire d’Ismaïla Sarr ou de Vitinha, les deux joueurs offensifs que l’OM ne retiendra pas cet hiver en cas de belle offre. En revanche, pas question pour le club phocéen d’envisager un départ pour Ounahi ou Ndiaye, qui brillent actuellement à la CAN avec le Maroc et le Sénégal et sur qui l’Olympique de Marseille compte pour la deuxième partie de saison afin de retrouver un peu de créativité et de magie dans le secteur offensif.