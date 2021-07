OM : Benedetto vendu, ça négocie sec

Dans : OM.

En concurrence avec l’indiscutable Arkadiusz Milik à Marseille, Dario Benedetto pourrait quitter l’OM durant ce mercato estival.

Courtisé en Argentine ainsi qu’en Espagne, le buteur marseillais de 31 ans a également la cote au Brésil. Et c’est visiblement le club de Sao Paulo qui est le plus chaud pour accueillir Dario Benedetto au mercato. A en croire plusieurs journalistes sud-américains, les discussions sont très avancées entre Marseille et Sao Paulo pour le transfert définitif ou le prêt avec option d’achat de Dario Benedetto, auteur de trois buts durant la pré-saison de l’Olympique de Marseille. Interrogé par Globo Esporte, le président du club brésilien Julio Casares a confirmé des négociations en cours entre les deux clubs pour l’ex-attaquant de Boca Juniors. En revanche, le patron de Sao Paulo infirme tout accord imminent…

« Il y a eu une conversation avec l'OM, mais ce n'est pas aussi avancé que le disent les médias. Il y a un intérêt et de bonnes conversations entre São Paulo et l'Olympique. Les choses avancent » a fait savoir le président de Sao Paulo, confirmant l’existence de contacts avec Pablo Longoria pour le potentiel transfert de Dario Benedetto. Du côté de l’OM, on ne veut toutefois pas vendre Dario Benedetto avant le retour d’Arkadiusz Milik, victime d’une blessure au genou lors de la préparation à l’Euro avec la Pologne. Il se murmure du côté de Marseille que l’ancien attaquant de Naples effectuera son retour à l’entraînement dans les prochains jours, mais qu’il pourrait être trop juste pour débuter la saison de Ligue 1 à Montpellier le 8 août prochain. Le départ de Dario Benedetto pourrait donc être différé à la demande de Jorge Sampaoli, qui peut également compter sur le prometteur Bamba Dieng à ce poste d’avant-centre. Le Sénégalais a d’ailleurs été bien plus en vue que Dario Benedetto face à Braga mercredi soir en match amical au Portugal…