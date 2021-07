OM : Benedetto contre Pavon, Sampaoli valide !

Dans : OM.

Boca Juniors ayant été éliminé de la Copa Libertadores dans des circonstances dantesques, Cristian Pavo est désormais prêt à rejoindre l'OM où Jorge Sampaoli aurait accepté de mettre Dario Benedetto dans la balance.

Il y avait de l’électricité de l’air, et même du gaz lacrymogène, lors du huitième de finale retour de Copa Libertadores entre l’Atletico Mineiro et Boca Juniors mardi soir au Brésil. Après un but refusé à l’équipe argentine, il y a d’abord eu une violente bagarre sur le bord de la touche, mais ce n’était rien. Car après l’élimination de Boca Juniors aux tirs au but, une bataille rangée a débuté, poussant les forces de l’ordre à faire usage des lacrymos afin de repousser la délégation argentin surexcitée par ce qu’elle estimait être un hold-up. Titulaire avec Boca Juniors, Cristian Pavon va probablement quitter ce club sur ce chaos total. Car la presse argentine en est toujours convaincue, l’international va rejoindre l’Olympique de Marseille, même si les négociations patinaient ces derniers jours. En effet, tandis que l’OM voulait se faire prêter Cristian Pavon avec une option d’achat classique, Boca Juniors exige une option obligatoire.

Bola VIP annonce que Jorge Sampaoli a probablement trouvé l’argument qu’il faut afin de faire céder les dirigeants de Boca dans le dossier Pavon. « Pour tenter davantage Boca Juniors lors de ces négociations, l'équipe française a fait une offre en incluant Dario Benedetto. Pipa, sur lequel le staff de l’OM ne compte pas, pourrait être un échange idéal pour les deux parties », explique le site sportif argentin, qui rappelle cependant que l’attaquant de l’Olympique de Marseille n’était pas du tout favorable à un retour en Amérique du Sud. Cependant, Bola VIP précise que la position de Dario Benedetto a changé et que les prochaines heures pourraient être décisives dans ce possible deal concernant Cristiano Pavon et l’attaquant argentin de l’OM.