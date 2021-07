OM : Benedetto tenté par une piste en Espagne

Dans : OM.

Alors que São Paulo propose un prêt pour Dario Benedetto, Elche serait sur le point de transmettre une offre de transfert à Pablo Longoria.

Dario Benedetto est prié de faire ses valises. Si l’arrivée d’un argentin sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli, aurait pu changer la donne dans le dossier, il n’en est rien. L’entraîneur et son président, Pablo Longoria, ont décidé de se séparer de Dario Benedetto, arrivé en 2019 en provenance de Boca Juniors pour environ 15 ME. São Paulo est intéressé mais n’est pour le moment pas en mesure de répondre aux attentes marseillaises, qui réclame un transfert sec. Le club brésilien privilégie un prêt avec une prise en charge partielle du salaire de l’attaquant. C’est finalement du côté de l’Espagne que Pablo Longoria pourrait trouver son bonheur. Elche, intéressé depuis plusieurs semaines, va revenir à la charge. Andrea Losapio, le rédacteur en chef de TuttoMercatoWeb, fait quelques nouvelles révélations dans le dossier.

Elche prépare une offre

Elche est sur le point de faire une offre à l’OM pour Dario Benedetto, informe le journaliste italien. Le club de Liga passe donc à l’action et pourrait bien se montrer plus convaincant que São Paulo. Après avoir déjà enregistré 8 recrues, et pas des moindres, Pablo Longoria doit vendre. Et vite. La possible attaque d’Elche dans ce dossier tombe à pic. Deux problèmes peuvent tout de même se poser : le montant de l’offre et surtout, la volonté de Dario Benedetto. Ce dernier privilégierait un retour en Amérique du Sud. Il s’agira donc pour Elche, mais aussi l’OM, de le convaincre en cas d’accord entre les deux clubs. Le temps presse car l’OM veut continuer d’avancer pour Giovanni Simeone, Pol Lirola ou encore Valentin Antov, informe aussi Andrea Losapio. Un peu de liquidités supplémentaires ne feraient pas de mal aux finances olympiennes.