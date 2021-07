OM : Benedetto se rapproche encore du but

Dans : OM.

Poussé vers la sortie, Dario Benedetto devrait bien quitter l’Olympique de Marseille cet été. L’attaquant argentin ne manque pas de sollicitations en Europe ou en Amérique du Sud, pour le plus grand plaisir de ses dirigeants.

Le départ de Dario Benedetto paraît presque inévitable. Désormais, la question n’est plus de savoir si l’attaquant va quitter l’Olympique de Marseille. Les seuls paramètres encore méconnus concernent sa future destination ainsi que la formule utilisée. Les sources sont en effet unanimes, à l’image du journaliste italien Nicolo Schira qui confirme la prochaine sortie de l’Argentin avec deux pistes en priorité. Le spécialiste mercato évoque la présence de Fenerbahçe, mais aussi l’intérêt largement évoqué de São Paulo.

São Paulo a prévenu l’OM

Sur ce dossier, on sait que le club brésilien tente d’obtenir un prêt avec prise en charge partielle du salaire du joueur. Une opération difficile à conclure pour le président Julio Casares. « Il y a un intérêt de notre part, confirmait le dirigeant à Globoesporte cette semaine. Il existe de bonnes discussions entre São Paulo et l'Olympique de Marseille, mais on n'en est pas au stade où il ne manquerait plus que quelques détails à régler. C’est un processus. São Paulo est aujourd’hui responsable dans le sens où tout doit être fait dans le cadre d’un budget et d’une réalité. »

Autrement dit, le principal courtisan de Dario Benedetto ne se mettra pas en danger pour l’accueillir. L’avenir du Marseillais pourrait donc se situer ailleurs. En plus de Fenerbahçe, on parle d’un possible départ à Elche depuis plusieurs semaines, même si le pensionnaire de Liga n’aurait pas les faveurs de l’avant-centre. Enfin, son ancien club de Boca Juniors serait également intéressé. Le président Pablo Longoria a donc de quoi atteindre son but avec l’indésirable de Jorge Sampaoli, pourtant auteur de trois buts depuis le début de la préparation.