OM : Benedetto déclencheur de la seconde vague

Toujours pas rassasié après avoir réalisé un début de mercato estival de folie, l’Olympique de Marseille prévoit encore du mouvement dans le sens des départs et des arrivées avant la reprise de la L1.

L’OM est probablement le club le plus actif sur ce marché des transferts. Afin de répondre aux attentes de Jorge Sampaoli, qui a perdu plusieurs joueurs, comme Thauvin ou Germain, pendant l’inter-saison, Pablo Longoria s’est plié en quatre. Avec une certaine réussite, vu que Marseille a déjà recruté huit joueurs majeurs, comme William Saliba, Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder, Konrad de la Fuente, Gerson ou Luan Peres. Pour l’instant, le club phocéen a donc surtout dépensé de l’argent, soit environ 50 millions d’euros au total. Désormais, l’OM va devoir vendre certains éléments de son effectif pour renflouer les caisses… et finir son recrutement. Si des joueurs comme Bouba Kamara, Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjic sont annoncés sur le départ depuis plusieurs semaines déjà, le premier à quitter le navire pourrait bien être Darío Benedetto.

« Elche va faire une offre pour Dario Benedetto »

En quête d’un nouveau challenge, histoire de ne pas retomber dans un rôle de remplaçant derrière Arkadiusz Milik lors de la saison à venir, l’attaquant argentin a une piste sérieuse en Liga. C’est en tout cas l’information donnée par Andrea Losapio. « Elche va faire une offre pour Dario Benedetto, l'attaquant de l'Olympique de Marseille. L’OM travaille sur de nombreux joueurs comme Giovanni Simeone, Pol Lirola et Valentin Antov, mais doit vendre certains joueurs », a avoué, sur son compte Twitter, le rédacteur en chef de Tutto Mercato Web, qui pense donc que le secteur offensif de l’OM va encore bouger avant la fin de l’été. Ce qui ne serait pas pour déplaire aux supporters olympiens, qui sont toujours à l'affût du moindre mouvement sur le mercato.