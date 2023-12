Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite et McCourt s'affrontent

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A l’heure où les rumeurs circulent à toute vitesse au sujet d’une possible vente de l’OM par Frank McCourt à l’Arabie Saoudite, le dossier a été évoqué par Julien Fournier et Daniel Riolo sur RMC.

Il est assez rare que le dossier de la vente de l’Olympique de Marseille soit évoqué sur de grandes antennes telles que La Chaîne L’Equipe ou RMC. En effet, ce thème est habituellement réservé aux réseaux sociaux et à ses rumeurs parfois les plus farfelues. Mais mardi soir, la potentielle vente de l’OM par Frank McCourt à l’Arabie Saoudite a fait l’objet d’un débat dans l’After Foot, où Julien Fournier était invité. Ancien directeur du football de l’OGC Nice, le natif de Marseille a régulièrement été associé à un potentiel projet de rachat de l’Olympique de Marseille, porté par le fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite.

L'OM vendu et l'Arabie Saoudite au pouvoir, la sérénité est totale https://t.co/M0oUWdKYUb — Foot01.com (@Foot01_com) December 5, 2023

Au micro de RMC, Julien Fournier a néanmoins affirmé que malgré une approche il y a quelque temps, Frank McCourt était fermement opposé à une vente du club et que par conséquent, il apparaissait aujourd’hui improbable de voir un deal se ficeler puisque le patron de l’OM n’est pas vendeur. « Marseille, j’y ai passé douze années, j’ai un attachement particulier pour ce club, cette ville. Pour être transparent avec vous, ce n’est pas ‘Julien Fournier va venir avec les Saoudiens’. C’est qu’à un moment donné, il y a eu quelqu’un qui s’intéressait au club et qui a pris contact avec moi parce qu’il savait que je connaissais l’environnement et pour savoir s’il y avait la possibilité de… » a d’abord indiqué Julien Fournier avant de poursuivre en évoquant les réelles intentions de Frank McCourt.

McCourt vendeur... à un prix déraisonnable ?

« Je suis juste allé prendre les informations, et le vendeur n’étant pas vendeur, il n’était pas question de faire une Ajroudi. (…) Poliment, gentiment, mais fermement, il (Frank McCourt) m’a fait dire qu’il voulait garder le club. Quand on aime un club, il ne faut pas aller y mettre le bazar. Si un jour il (McCourt) est vendeur, si quelqu’un vient me voir parce que ça l’intéresse, pourquoi pas. Mais aujourd’hui, c’est plus du fantasme qu’autre chose » a tenu à faire savoir Julien Fournier. Reste que pour Daniel Riolo, présent sur le plateau et participant lui aussi au débat, il est clair que Frank McCourt est vendeur… mais l’Américain est très gourmand.

A en croire le journaliste, le natif de Boston réclame la coquette somme de 400 millions d’euros pour vendre son club. Une somme que seule l’Arabie Saoudite est susceptible de mettre sur la table. « McCourt est vendeur, car il n’a aucun intérêt à être là. Au début, il en avait un mais aujourd’hui, il n’en a plus. Aujourd’hui, c’est une affaire de prix et il en veut un peu cher, autour de 400 millions d’euros. Dans le marché français, 400 millions d’euros… Sauf si un Saoudien vient, ok, car pour eux ce n’est rien du tout. Au début, il avait des vues sur des business dans la ville, il n’y a plus d’intérêt pour lui à avoir l’OM. Il n’aime pas le foot, il n’a aucun plaisir à garder le club. Si quelqu’un met l’oseille, bien sûr qu’il va vendre » a ajouté Daniel Riolo, en léger désaccord avec Julien Fournier sur les réelles intentions de Frank McCourt. Pour le chroniqueur, il ne fait aucun doute que le patron de l’Olympique de Marseille vendra le club phocéen à la première offre stratosphérique, sept ans après avoir racheté le club à Margarita Louis-Dreyfus pour… 50 millions d’euros.