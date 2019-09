OM : Benedetto carbure, Mitroglou et Balotelli sont déjà oubliés

Dans : OM, Ligue 1.

Suite à deux premiers matchs bien ternes, au cours duquel il était apparu à court physiquement, Dario Benedetto est bel et bien en train de se mettre le public marseillais dans la poche. Quatre jours après son premier but face à Nice, l’Argentin a tout simplement offert la victoire à l’Olympique de Marseille ce dimanche soir contre l’ASSE (1-0).

À l’origine de l’action, avec une déviation en pivot, la recrue phare du mercato estival de l'OM s’est finalement retrouvée à la finition d’un centre en retrait de Sanson (33e). Plus globalement, Pipa s’est montré efficace et actif dans le jeu marseillais tout au long de la rencontre. Jusqu’à sa sortie sous les applaudissements du Vélodrome, au moment où il a laissé sa place au revenant Thauvin (80e). Une prestation qui a mis tout le monde d’accord, surtout ceux qui ont encore Mitroglou et Balotelli en travers de la gorge.

Bon ben bonne nouvelle pour les Marseillais, Benedetto c’est bien meilleur que Mitroglou. Et collectivement plus intéressant que Balotelli #OMASSE — Florian Gazan (@flogazan) September 1, 2019