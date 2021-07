OM : Benedetto au Brésil, c'est chaud

Dans : OM.

Malgré ses trois buts en deux matchs de préparation disputés, Dario Benedetto pourrait quitter l’OM lors du mercato estival.

Barré par l’indiscutable Arkadiusz Milik à l’OM, l’attaquant argentin de 31 ans n’est pas contre l’idée d’un départ. Ces derniers jours, Boca Juniors et Elche se sont renseignés sur les conditions d’un transfert de Dario Benedetto. L’ancienne idole de la Bombonera refuse pour le moment de revenir en Argentine tandis que le club espagnol d’Elche n’a visiblement pas les moyens d’assumer à 100 % son salaire. Ces deux pistes ont donc été mises en stand-by mais selon les informations du journaliste Jorge Nicola, c’est finalement au Brésil que Dario Benedetto pourrait rebondir dans les prochaines semaines.

En effet, l’insider de Yahoo Brasil affirme que Sao Paulo est en négociations très avancées avec la direction de l’Olympique de Marseille pour le transfert définitif de Dario Benedetto au mercato estival. Herman Crespo, qui n’est autre que l’entraineur de Sao Paulo, a fait de « Pipa » sa piste privilégiée afin de renforcer son attaque, et Dario Benedetto ne serait pas insensible à cet intérêt de marque de la part de son compatriote. Financièrement, Sao Paulo aurait les moyens d’assumer les émoluments de Dario Benedetto, qui émarge à un peu plus de 200.000 euros par mois à l’Olympique de Marseille. Quant à l’indemnité de transfert exigée par Pablo Longoria, une somme comprise entre 6 et 8 ME avait filtré ces dernières semaines. En cas de départ de Dario Benedetto, le président phocéen ne devrait pas tarder à activer une piste pour le remplacer. Un nom revient avec beaucoup d’insistance depuis le début du mercato, celui de Giovanni Simeone, l’attaquant argentin de Cagliari. Quoi qu’il en soit, il faudra remplacer Dario Benedetto rapidement et efficacement, car Arek Milik, blessé au genou et forfait pour l’Euro, risque de manquer les premières journées de Ligue 1.